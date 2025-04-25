Происшествия 25.04.2025 в 17:56

Большой дом и гараж сгорели в пригороде Улан-Удэ

К счастью, женщина и четверо детей успели спастись
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Текст: Андрей Константинов
Большой дом и гараж сгорели в пригороде Улан-Удэ
Фото: скриншот видео
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в СНТ «Солнечный», где сегодня днем вспыхнул крупный пожар.

«Дом и гараж сгорели на общей площади 128 квадратных метров», - констатировали в МЧС.

К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Женщина и четверо детей успели покинуть загоревшийся дом еще до приезда пожарных.

Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
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