Происшествия 25.04.2025 в 17:56
Большой дом и гараж сгорели в пригороде Улан-Удэ
К счастью, женщина и четверо детей успели спастись
Текст: Андрей Константинов
Огнеборцы ликвидировали открытое горение в СНТ «Солнечный», где сегодня днем вспыхнул крупный пожар.
«Дом и гараж сгорели на общей площади 128 квадратных метров», - констатировали в МЧС.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Женщина и четверо детей успели покинуть загоревшийся дом еще до приезда пожарных.
Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
«Дом и гараж сгорели на общей площади 128 квадратных метров», - констатировали в МЧС.
К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Женщина и четверо детей успели покинуть загоревшийся дом еще до приезда пожарных.
Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель МЧС.
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