Происшествия 29.04.2025 в 15:57
В Улан-Удэ школьник на самокате угодил под «БМВ»
Подросток выехал с тротуара на пешеходный переход, не спешившись
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбили 14-летнего подростка на электросамокате. Происшествие случилось сегодня днем на ул. Жуковского.
«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 14-летнего мальчика, выехавшего на пешеходный переход на самокате. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.
Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД Бурятии, скриншот видео ТГ «Весь Улан-Удэ»
«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 14-летнего мальчика, выехавшего на пешеходный переход на самокате. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.
Видео происшествия уже распространилось по соцсетям. На кадрах видно, как два подростка едут на электросамокатах по тротуару, подъезжают к пешеходному переходу и, практически не снижая скорости, начинают пересекать дорогу. Первого из них и сбила иномарка, водитель который также ехал достаточно быстро.
Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Фото: ГИБДД Бурятии, скриншот видео ТГ «Весь Улан-Удэ»
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