В Улан-Удэ школьник на самокате угодил под «БМВ»

Видео происшествия уже распространилось по соцсетям. На кадрах видно, как два подростка едут на электросамокатах по тротуару, подъезжают к пешеходному переходу и, практически не снижая скорости, начинают пересекать дорогу. Первого из них и сбила иномарка, водитель который также ехал достаточно быстро.







В Улан-Удэ сбили 14-летнего подростка на электросамокате. Происшествие случилось сегодня днем на ул. Жуковского.«По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля «БМВ» сбил 14-летнего мальчика, выехавшего на пешеходный переход на самокате. В результате наезда ребенок получил травмы и был госпитализирован в больницу», - рассказали в Госавтоинспекции.Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.Фото: ГИБДД Бурятии, скриншот видео ТГ «Весь Улан-Удэ»