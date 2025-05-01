Происшествия 01.05.2025 в 13:33
В Улан-Удэ наркосбытчик получил 12 лет колонии строгого режима
Задержали мужчину, когда он оборудовал тайники с закладками для наркопотребителей
Текст: Макар Захаров
За сбыт наркотиков суд приговорил 47-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
- В сентябре 2022 года мужчина через интернет-мессенджер для получения дохода вступил в сговор с неустановленным лицом о распространении синтетических наркотиков, - рассказали в прокуратуре.
В мае 2023 года при оборудовании тайников с закладками на территории Советского района г. Улан-Удэ его задержала полиция.
- Приговор пока не вступил в законную силу, - добавили в ведомстве.
Фото: «Номер один»
Тегисуд полиция прокуратура