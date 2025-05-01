Происшествия 01.05.2025 в 14:39

В Улан-Удэ горят дачные дома на станции Мостовой

Для тушения возгорания планируется привлечение пожарного поезда
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Текст: Макар Захаров
В Улан-Удэ горят дачные дома на станции Мостовой

Сегодня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании трех дачных домов и травы по улице Береговая на станции Мостовой.

На месте работают добровольная пожарная команда «Мостовой» и пожарная часть №8. Для тушения возгорания дополнительно направлены пожарные расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Помимо всего прочего планируется привлечение пожарного поезда.

- Для тушения возгорания дополнительно выехали пожарные расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Планируется привлечение пожарного поезда. Информации о пострадавших не поступало, - доложили в МЧС Республики Бурятия.

Фото: «Номер один»

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