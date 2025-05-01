В Улан-Удэ горят дачные дома на станции Мостовой

Сегодня на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании трех дачных домов и травы по улице Береговая на станции Мостовой.

На месте работают добровольная пожарная команда «Мостовой» и пожарная часть №8. Для тушения возгорания дополнительно направлены пожарные расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

Помимо всего прочего планируется привлечение пожарного поезда.

- Для тушения возгорания дополнительно выехали пожарные расчеты Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Бурятия. Планируется привлечение пожарного поезда. Информации о пострадавших не поступало, - доложили в МЧС Республики Бурятия.

Фото: «Номер один»