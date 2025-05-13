Происшествия 13.05.2025 в 16:08

Новосибирец обманул девять пенсионеров из Бурятии

Злоумышленник использовал старую уловку про родственника, попавшего в ДТП
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Текст: Андрей Константинов
Новосибирец обманул девять пенсионеров из Бурятии
Фото: архив «Номер один»
МВД Бурятии сообщило о завершении расследования серии дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали 9 пенсионеров. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 130 тысяч рублей. Обвиняемый – 42-летний ранее судимый житель Новосибирской области.

«Мужчина, купив несколько SIM-карт, звонил на зарегистрированные в Бурятии стационарные и мобильные телефоны, номера которых нашёл в Интернете. Если на звонки отвечали пожилые люди, фигурант сообщал им, что их близкие или знакомые стали виновниками серьёзных ДТП. Под предлогом решения вопроса в пользу невозбуждения уголовного дела злоумышленник убеждал собеседников перевести ему деньги. При этом обвиняемый, искажая свой голос, представлялся работником правоохранительного органа, а иногда выдавал себя за родственника собеседника», - рассказали в полиции.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник ожидает судебного разбирательства, находясь под стражей.
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