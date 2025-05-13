Новосибирец обманул девять пенсионеров из Бурятии

МВД Бурятии сообщило о завершении расследования серии дистанционных мошенничеств, жертвами которых стали 9 пенсионеров. Общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 130 тысяч рублей. Обвиняемый – 42-летний ранее судимый житель Новосибирской области.«Мужчина, купив несколько SIM-карт, звонил на зарегистрированные в Бурятии стационарные и мобильные телефоны, номера которых нашёл в Интернете. Если на звонки отвечали пожилые люди, фигурант сообщал им, что их близкие или знакомые стали виновниками серьёзных ДТП. Под предлогом решения вопроса в пользу невозбуждения уголовного дела злоумышленник убеждал собеседников перевести ему деньги. При этом обвиняемый, искажая свой голос, представлялся работником правоохранительного органа, а иногда выдавал себя за родственника собеседника», - рассказали в полиции.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленник ожидает судебного разбирательства, находясь под стражей.