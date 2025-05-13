Происшествия 13.05.2025 в 17:21
Министра транспорта Бурятии отправили в СИЗО
По версии следствия, он помог дорожной компании выиграть крупный контракт с завышенной ценой
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Советский райсуд Улан-Удэ избрал меру пресечения в отношении задержанного 12 мая министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. По ходатайству следственного отдела ФСБ высокопоставленный чиновник взят под стражу. Министр будет находиться в камере СИЗО до 3 июня 2025 года.
Как сообщили в пресс-службе суда, Александр Гоге обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
«По версии следствия, в результате преступных действий министра Гоге, выразившихся в создании искусственных препятствий для участия в электронном аукционе ООО «Стройинком» и ООО «Иркутсдорстрой» и лоббировании интересов ООО «Доринвест», заключен государственный контракт с ООО «Доринвест» с заведомо завышенной ценой (1 197 000 000 рублей) на выполнение работ по ремонту автодороги Улан-Удэ – Романовка - Чита, чем нарушен установленный законом принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств», - сообщили в суде.
Напомним, в феврале был арестован руководитель «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, а также директор одной из дорожных компаний. Чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Конкретики по тому делу не было, сообщалось лишь, что оно связано с ремонтом дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Владимир Соснин оказался в СИЗО и, не исключено, что именно он дал показания на министра.
Ранее задержание Александра Гоге прокомментировал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Вячеслав Сухоруков.
«Мы его (задержания – прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность – это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это всё готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно. Общество должно знать результаты и общество должно знать тот вектор, по которому мы идём в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами», - сообщил зампред.
Вячеслав Сухоруков также отметил, что сегодня «коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции, и место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных».
Как сообщили в пресс-службе суда, Александр Гоге обвиняется в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
«По версии следствия, в результате преступных действий министра Гоге, выразившихся в создании искусственных препятствий для участия в электронном аукционе ООО «Стройинком» и ООО «Иркутсдорстрой» и лоббировании интересов ООО «Доринвест», заключен государственный контракт с ООО «Доринвест» с заведомо завышенной ценой (1 197 000 000 рублей) на выполнение работ по ремонту автодороги Улан-Удэ – Романовка - Чита, чем нарушен установленный законом принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств», - сообщили в суде.
Напомним, в феврале был арестован руководитель «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, а также директор одной из дорожных компаний. Чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Конкретики по тому делу не было, сообщалось лишь, что оно связано с ремонтом дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита. Владимир Соснин оказался в СИЗО и, не исключено, что именно он дал показания на министра.
Ранее задержание Александра Гоге прокомментировал зампред правительства Бурятии по вопросам безопасности Вячеслав Сухоруков.
«Мы его (задержания – прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность – это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это всё готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно. Общество должно знать результаты и общество должно знать тот вектор, по которому мы идём в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами», - сообщил зампред.
Вячеслав Сухоруков также отметил, что сегодня «коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции, и место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных».
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