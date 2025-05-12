Происшествия 12.05.2025 в 11:35
В Бурятии по обвинению в коррупции задержали министра транспорта
В чем конкретно обвиняют Александра Гоге, пока не известно
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ правоохранители сегодня задержали министра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александра Гоге. Что конкретно ему инкриминируют, пока не известно, однако совершенно точно речь идет о коррупции.
Напомним, в феврале был арестован руководитель «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, а также директор одной из дорожных компаний. Подчиненному Александру Гоге чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Конкретики по тому делу также не было, сообщалось лишь, что оно связано с ремонтом дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.
Владимир Соснин оказался в СИЗО и, не исключено, что именно он дал показания на министра.
Задержание Александра Гоге уже прокомментировал зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.
«Мы его (задержания – прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность – это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это всё готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно. Общество должно знать результаты и общество должно знать тот вектор, по которому мы идём в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами», - сообщил зампред.
По словам Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции – одна из основных задач как в целом правительства республики, так и одно из основных функциональных направлений в его работе лично.
«Эту задачу изначально глава республики передо мной поставил, и в силу своих сил я ее стараюсь выполнять. На сегодняшний момент организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами», - заявил Вячеслав Сухоруков.
Зампред также отметил, что сегодня «коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции, и место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных».
Напомним, в феврале был арестован руководитель «Бурятрегионавтодора» Владимир Соснин, а также директор одной из дорожных компаний. Подчиненному Александру Гоге чиновнику предъявили обвинения в превышении должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности. Конкретики по тому делу также не было, сообщалось лишь, что оно связано с ремонтом дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита.
Владимир Соснин оказался в СИЗО и, не исключено, что именно он дал показания на министра.
Задержание Александра Гоге уже прокомментировал зампред правительства Бурятии Вячеслав Сухоруков.
«Мы его (задержания – прим. ред.) ждали, мы взаимодействовали, но оперативно-розыскная деятельность и следственная деятельность – это та работа, которая требует тишины. И, соответственно, говорить о том, как это всё готовится, как происходит, как анализируются материалы, как по крупицам собираются доказательства, это не нужно. Общество должно знать результаты и общество должно знать тот вектор, по которому мы идём в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами», - сообщил зампред.
По словам Вячеслава Сухорукова, противодействие коррупции – одна из основных задач как в целом правительства республики, так и одно из основных функциональных направлений в его работе лично.
«Эту задачу изначально глава республики передо мной поставил, и в силу своих сил я ее стараюсь выполнять. На сегодняшний момент организовано очень тесное взаимодействие со всеми правоохранительными органами», - заявил Вячеслав Сухоруков.
Зампред также отметил, что сегодня «коррупционные проявления - это не просто преступление, это предательство в условиях специальной военной операции, и место всем коррупционерам в местах не столь отдаленных».
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