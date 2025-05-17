Происшествия 17.05.2025 в 12:58

На Байкале зарегистрировано почти 3 тысячи случаев незаконного вылова рыбы

Ситуацию с незаконным оборотом байкальского омуля обсудили на заседании в правительстве Иркутской области
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Текст: Иван Иванов
На Байкале зарегистрировано почти 3 тысячи случаев незаконного вылова рыбы
Как рассказал заместитель руководителя Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Ринат Енин, в 2024 году в регионе выявили 2948 нарушений, связанных с незаконным выловом. Об этом сообщает портал IRK.ru Правоохранителям направили 27 материалов для привлечения виновников к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе правительства Приангарья.

В Иркутской области охрану водных биоресурсов и среды их обитания осуществляют 46 госинспекторов. В 2024 году в регионе провели свыше 2,7 тысячи мероприятий по пресечению нарушений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Власти принимают меры для сохранения байкальского омуля: продолжается действие запрета на его промышленный вылов. Кроме того, установлены ограничения на традиционное и любительское рыболовство. Активно в регионе борются с незаконной продажей омуля. Вместе с тем в соседней Бурятии завершается реконструкция Большереченского рыбоводного завода, что со временем позволит улучшить ситуацию с омулем. Работы проводят по федеральному проекту «Сохранение озера Байкал».

Особое внимание участники заседания уделили вопросу влияния большого баклана на водные биоресурсы. Было отмечено, что этот вид птиц является ихтиофагом и ведет колониальный образ жизни, что вызывает тревогу из-за потенциально негативного влияния на состояние рыбных ресурсов и растений в местах его гнездования. В ближайшее время планирует провести научные исследования для подтверждения этой гипотезы.

Фото: «Номер один»
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