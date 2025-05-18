Происшествия 18.05.2025 в 17:17

Иркутский рейс вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Старение западных авиалайнеров   увеличивает риски чрезвычайных ситуаций
A- A+
Текст: Иван Иванов
Иркутский рейс вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
Фото: Номер один

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за технической неисправности, сообщается 18 мая в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Лайнер должен был отправиться в Иркутск около 8 часов утра. Через некоторое время после вылета борт возвратился обратно в Новосибирск. 
«На борту находилось свыше 160 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт», — говорится в сообщении.
Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.
17 мая «Газета.ру» сообщила, что в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо. По словам пассажиров, высоту воздушное судно не набирало. Экипаж не отвечал на вопросы. Потом пилоты объяснили происходящее планом «Ковер», а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку.
До этого самолет Airbus A-320, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, совершил  вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска по технической причине. На борту находились более 150 пассажиров. 

Запас прочности западных авиалайнеров большой, но их необходимо обновлять - считают авиационные эксперты в России. Многое будет зависеть от планируемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время, где может в том числе решиться вопрос о снятии части американских санкций на поставку широкофюзеляжных самолётов Boeing в Россию.

Теги
самолет

Все новости

Еще несколько человек погибли при пожаре в Бурятии
18.05.2025 в 18:10
Жёны военнослужащих из Бурятии готовят благотворительный концерт
18.05.2025 в 17:45
Бизнесмен в Чите по ошибке попросил всего 24 рубля за поставку интернату двух тысяч коробок сока
18.05.2025 в 17:24
Иркутский рейс вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
18.05.2025 в 17:17
В районе Бурятии посадили новый лес
18.05.2025 в 17:09
Каждый третий улан-удэнский ребенок останется дома на каникулах
18.05.2025 в 16:24
Пожары продолжают бушевать в районах Бурятии
18.05.2025 в 15:52
В двух школах Улан-Удэ пройдет акция по сбору вторсырья
18.05.2025 в 15:40
Путин ждет предложения по запрету пластика на Байкале
18.05.2025 в 14:54
В трамваях Улан-Удэ можно оплачивать без кондуктора
18.05.2025 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 мая

Читайте также
Еще несколько человек погибли при пожаре в Бурятии
Двое в Кабанском районе и один в Иволгинском районе
18.05.2025 в 18:10
Пожары продолжают бушевать в районах Бурятии
Горят леса в двух районах Бурятии
18.05.2025 в 15:52
В районе Бурятии при пожаре погибли четыре человека
Трагедия произошла в селе Нижний Торей Джидинского района
18.05.2025 в 09:44
Муж на СВО, сама в тюрьме
В Улан-Удэ приговор суда изменил жизнь семьи телефонной мошенницы
18.05.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru