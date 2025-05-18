Иркутский рейс вернулся в аэропорт из-за технической неисправности

Самолет Boeing-737 авиакомпании S7 Airlines, направлявшийся из Новосибирска в Иркутск, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за технической неисправности, сообщается 18 мая в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Лайнер должен был отправиться в Иркутск около 8 часов утра. Через некоторое время после вылета борт возвратился обратно в Новосибирск.

«На борту находилось свыше 160 пассажиров. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт», — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

17 мая «Газета.ру» сообщила, что в Объединенных Арабских Эмиратах самолет с россиянами на борту после вылета из Дубая вернулся в аэропорт отправления. Рейс UT716 в Москву вылетел из аэропорта Аль-Мактум в 14:30 (13:30 мск). Почти сразу лайнер решил вернуться, но провел еще около двух часов в небе, чтобы выработать топливо. По словам пассажиров, высоту воздушное судно не набирало. Экипаж не отвечал на вопросы. Потом пилоты объяснили происходящее планом «Ковер», а после приземления выяснилось, что борт неисправен и нужно устранить поломку.

До этого самолет Airbus A-320, следовавший из Горно-Алтайска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска по технической причине. На борту находились более 150 пассажиров.



Запас прочности западных авиалайнеров большой, но их необходимо обновлять - считают авиационные эксперты в России. Многое будет зависеть от планируемой встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в ближайшее время, где может в том числе решиться вопрос о снятии части американских санкций на поставку широкофюзеляжных самолётов Boeing в Россию.