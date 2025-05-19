Происшествия 19.05.2025 в 16:10
В Улан-Удэ писающего блогера посадили под арест
Суд посчитал, что парень проявил явное неуважение к обществу
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении 21-летнего жителя Бичурского района. Молодой человек, называющий себя блогером, «прославился» тем, что помочился в фонтан на Арбате в Улан-Удэ и снял это на видео. Позже ролик попал в поле зрения полиции. «Писающего мальчика» нашли и задержали.
Блогер извинился на камеру, но от наказания его это не спасло. Парня привлекли по статье «Мелкое хулиганство».
«Умышленные действия молодого человека повлекли грубое нарушение общественного порядка и были направлены на явное неуважение к обществу. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Назначение более мягкого вида наказания не будет отвечать целям и задачам законодательства об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Блогер извинился на камеру, но от наказания его это не спасло. Парня привлекли по статье «Мелкое хулиганство».
«Умышленные действия молодого человека повлекли грубое нарушение общественного порядка и были направлены на явное неуважение к обществу. Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Назначение более мягкого вида наказания не будет отвечать целям и задачам законодательства об административных правонарушениях», - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии.
Тегихулиганство