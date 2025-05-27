Происшествия 27.05.2025 в 11:29
В Улан-Удэ театр погубил карьеру высокопоставленного чиновника
Начальник Управления капстроительства стал фигурантом уголовного дела
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с реконструкцией театра кукол «Ульгэр», по факту превратившегося в долгострой. Его фигурантом стал начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС). Сегодня чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, следствие будет настаивать на отправке его в СИЗО.
Как рассказали в Следственном комитете, в марте 2022 года Анатолий Урбанов от лица УКСа заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ на общую сумму более 571 млн рублей. Речь идет о небезызвестной компании «Бурятпроектреставрация». В декабре 2024 года на основании дополнительного соглашения цена контракта выросла уже до 888 млн рублей.
«При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом», - сообщили в следственном ведомстве.
Отмечается, что данные нарушения выявила прокуратура Бурятии, в чем им помогли оперативники МВД и ФСБ.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, несколько дней назад уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Как рассказали в Следственном комитете, в марте 2022 года Анатолий Урбанов от лица УКСа заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ на общую сумму более 571 млн рублей. Речь идет о небезызвестной компании «Бурятпроектреставрация». В декабре 2024 года на основании дополнительного соглашения цена контракта выросла уже до 888 млн рублей.
«При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом», - сообщили в следственном ведомстве.
Отмечается, что данные нарушения выявила прокуратура Бурятии, в чем им помогли оперативники МВД и ФСБ.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в Следственном комитете.
Напомним, несколько дней назад уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.