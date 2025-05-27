Происшествия 27.05.2025 в 11:29

В Улан-Удэ театр погубил карьеру высокопоставленного чиновника

Начальник Управления капстроительства стал фигурантом уголовного дела
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ театр погубил карьеру высокопоставленного чиновника
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с реконструкцией театра кукол «Ульгэр», по факту превратившегося в долгострой. Его фигурантом стал начальник Управления капитального строительства правительства Бурятии (УКС). Сегодня чиновника задержали по подозрению в превышении должностных полномочий, следствие будет настаивать на отправке его в СИЗО.

Как рассказали в Следственном комитете, в марте 2022 года Анатолий Урбанов от лица УКСа заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции театра «Ульгэр» в Улан-Удэ на общую сумму более 571 млн рублей. Речь идет о небезызвестной компании «Бурятпроектреставрация». В декабре 2024 года на основании дополнительного соглашения цена контракта выросла уже до 888 млн рублей.

«При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 млн рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом», - сообщили в следственном ведомстве.

Отмечается, что данные нарушения выявила прокуратура Бурятии, в чем им помогли оперативники МВД и ФСБ.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос о заключении его под стражу», - рассказали в Следственном комитете.

Напомним, несколько дней назад уголовное дело возбудили и в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.
Теги
превышение полномочий

Все новости

Кругобайкальская железная дорога открывает летний турсезон
27.05.2025 в 12:11
В Республиканском перинатальном центре появилось за неделю 98 малышей
27.05.2025 в 12:02
Свыше тысячи водителей Бурятии вынужденно стали пешеходами
27.05.2025 в 11:59
Почти 30 домов останутся без воды в Улан-Удэ
27.05.2025 в 11:53
17-летний мотоциклист в Улан-Удэ сломал ногу попав в ДТП
27.05.2025 в 11:42
В Улан-Удэ театр погубил карьеру высокопоставленного чиновника
27.05.2025 в 11:29
В Улан-Удэ школьник на самокате столкнулся с иномаркой
27.05.2025 в 11:24
В Бурятии наградили двух врачей
27.05.2025 в 11:09
В Улан-Удэ пропал пожилой мужчина
27.05.2025 в 10:57
В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
27.05.2025 в 10:34
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
17-летний мотоциклист в Улан-Удэ сломал ногу попав в ДТП
Подросток сел за руль не имея прав
27.05.2025 в 11:42
В Улан-Удэ школьник на самокате столкнулся с иномаркой
Подросток отделался лишь ссадинами и ушибами
27.05.2025 в 11:24
В Улан-Удэ пропал пожилой мужчина
24 мая он ушел из дома и не вернулся
27.05.2025 в 10:57
В Улан-Удэ горели вагоны
Пожар произошел на оптовой базе
27.05.2025 в 10:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru