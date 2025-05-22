Происшествия 22.05.2025 в 10:39
Первый спектакль в недостроенном театре в Улан-Удэ дали силовики
Постановка называется «Мошенничество в особо крупном размере»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ эпопея с реконструкцией театра кукол «Ульгэр» подошла к ожидаемому и логическому финалу – уголовному делу. Оно возбуждено в отношении директора компании «Бурятпроектреставрация» Жамсарана Батуева по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
«Установлено, что при реконструкции театра кукол «Ульгэр» бюджетные средства для обеспечения их целевого использования хранились на специальных счетах. Руководитель строительной компании представил в управление Федерального казначейства фиктивные сведения о приобретении предусмотренного контрактом оборудования. В результате на счет юридического лица из федерального и регионального бюджетов было перечислено 195 млн рублей. При этом в последующем денежные средства истрачены на цели, не связанные с исполнением контрактных обязательств, соответствующие работы на объекте так и остались не выполненными, оборудование не поставлено», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию. Там и возбудили уголовное дело.
Напомним, реконструкцией театра занималась компания небезызвестная в республике компания «Бурятпроектреставрация», уже не раз выигрывавшая крупные строительные госконтракты. Она приступила к работам в феврале 2022 года. Стоимость реконструкции на тот момент составляла более 900 миллионов рублей.
Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года, а потом объект и вовсе превратился в долгострой.
Так, в начале декабря прошлого года зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, посетивший стройплощадку, заявил, что «Ульгэр» готов на 85%. Однако в апреле этого года власти вновь озвучили ту же цифру готовности объекта – 85%. То есть за прошедшие месяцы на стройке не было сделано ровным счетом ничего. В апреле же прозвучало и заявление о расторжении контракта с «Бурятпроектреставрацией» и внесения компании в список недобросовестных подрядчиков. Как выяснилось, эта же фирма сорвала сроки строительства и Дома культуры в Кяхте.
- Контракты расторгаем по причине несостоятельности подрядной организации. Это нехватка материальных и рабочих ресурсов, низкий темп строительства и, как следствие, срыв намеченных сроков, - заявил Евгений Луковников.
При этом, по словам чиновника, на объекте «осталось провести работы по внутренним сетям, чистовой отделке и монтажу сценического оборудования».
«Установлено, что при реконструкции театра кукол «Ульгэр» бюджетные средства для обеспечения их целевого использования хранились на специальных счетах. Руководитель строительной компании представил в управление Федерального казначейства фиктивные сведения о приобретении предусмотренного контрактом оборудования. В результате на счет юридического лица из федерального и регионального бюджетов было перечислено 195 млн рублей. При этом в последующем денежные средства истрачены на цели, не связанные с исполнением контрактных обязательств, соответствующие работы на объекте так и остались не выполненными, оборудование не поставлено», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.
Материалы прокурорской проверки были переданы в полицию. Там и возбудили уголовное дело.
Напомним, реконструкцией театра занималась компания небезызвестная в республике компания «Бурятпроектреставрация», уже не раз выигрывавшая крупные строительные госконтракты. Она приступила к работам в феврале 2022 года. Стоимость реконструкции на тот момент составляла более 900 миллионов рублей.
Завершить реконструкцию театра первоначально планировалось в начале 2024 года, затем сроки перенесли на конец года, а потом объект и вовсе превратился в долгострой.
Так, в начале декабря прошлого года зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, посетивший стройплощадку, заявил, что «Ульгэр» готов на 85%. Однако в апреле этого года власти вновь озвучили ту же цифру готовности объекта – 85%. То есть за прошедшие месяцы на стройке не было сделано ровным счетом ничего. В апреле же прозвучало и заявление о расторжении контракта с «Бурятпроектреставрацией» и внесения компании в список недобросовестных подрядчиков. Как выяснилось, эта же фирма сорвала сроки строительства и Дома культуры в Кяхте.
- Контракты расторгаем по причине несостоятельности подрядной организации. Это нехватка материальных и рабочих ресурсов, низкий темп строительства и, как следствие, срыв намеченных сроков, - заявил Евгений Луковников.
При этом, по словам чиновника, на объекте «осталось провести работы по внутренним сетям, чистовой отделке и монтажу сценического оборудования».