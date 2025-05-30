Причиной загоревшегося дома в Бурятии стал теплый пол

29 мая в городе Северобайкальск загорелся одноэтажный балок – одноквартирный жилой дом. Причиной возгорания на улице Рабочая стал пол с подогревом, сообщили в МЧС Бурятии.

- Хозяйка незамедлительно позвонила пожарным. Огонь на 4-х квадратах оперативно потушили семь специалистов и две единицы техники 9-й пожарно-спасательной части МЧС России. Повреждена наружная стена строения, кровля и завалинка. Никто не пострадал. Вероятная причина загорания – аварийный режим работы электрооборудования, - прокомментировали в МЧС республики.

Фото: МЧС РБ