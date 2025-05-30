Происшествия 30.05.2025 в 11:38

Причиной загоревшегося дома в Бурятии стал теплый пол

Пожар случился в Северобайкальске
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Причиной загоревшегося дома в Бурятии стал теплый пол

29 мая в городе Северобайкальск загорелся одноэтажный балок – одноквартирный жилой дом. Причиной возгорания на улице Рабочая стал пол с подогревом, сообщили в МЧС Бурятии.

- Хозяйка незамедлительно позвонила пожарным. Огонь на 4-х квадратах оперативно потушили семь специалистов и две единицы техники 9-й пожарно-спасательной части МЧС России. Повреждена наружная стена строения, кровля и завалинка. Никто не пострадал. Вероятная причина загорания – аварийный режим работы электрооборудования, - прокомментировали в МЧС республики.

Фото: МЧС РБ

Теги
пожар

Все новости

Наши мысли - тоже звук
30.05.2025 в 12:15
Спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером Первенства мира по муай-тай
30.05.2025 в 12:09
Самая большая улан-удэнская голова
30.05.2025 в 12:01
В Улан-Удэ продолжают реконструкцию тепломагистрали №2
30.05.2025 в 11:55
Сельская школьница в Бурятии спасла своих соседей от пожара
30.05.2025 в 11:51
Технофест 2025
30.05.2025 в 11:46
Причиной загоревшегося дома в Бурятии стал теплый пол
30.05.2025 в 11:38
Жительницу Улан-Удэ развели на 700 тысяч рублей
30.05.2025 в 11:29
Глава Бурятии поздравил Детскую республиканскую клиническую больницу с 25-летием
30.05.2025 в 11:25
В Улан-Удэ проведут Байкальский Сабантуй
30.05.2025 в 11:04
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
Сельская школьница в Бурятии спасла своих соседей от пожара
Девочка своевременно сообщила о возгорании пожарным
30.05.2025 в 11:51
Жительницу Улан-Удэ развели на 700 тысяч рублей
Женщина безоговорочно доверилась позвонившему ей «сотруднику банка»
30.05.2025 в 11:29
В Бурятии на месте гибели мальчика установят запрещающие знаки
Семью, которая спасла других детей, представят к награде
30.05.2025 в 10:41
В Бурятии бушуют около тридцати пожаров
Площадь всех возгораний составляет 114 тысяч га
30.05.2025 в 09:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru