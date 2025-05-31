Правосудие не сработало

27 февраля 2024 года недалеко от одной средней общеобразовательной школы г. Северобайкальска разгорелся настоящий конфликт - практически библейский поединок, давно уже ставший нарицательным. Сценарий - типичный, все по канонам подростковых разборок и в точности по мотивам стихотворения: «Кто-то где-то что-то сказал. Кто-то где-то не понял, о чем. Кто-то кому-то не то передал. А тот, кто не понял, стал палачом».Девятиклассники написали пробный экзамен по математике и уже разошлись по домам, а Николай Ласточкин (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.) задержался, так как его ожидал серьезный разговор с одноклассником Данияром Алиханяном, к которому на подмогу подоспел взрослый дядя Карен Хачикян (имена и фамилии изменены. - Прим. ред.).«Тарантиновский диалог» молодых оппонентов проходил средь бела дня на виду у прохожих. Дядя Данияра записывал все на камеру телефона. Вот часть диалога.Николай: Может быть я до тебя не докапывался бы, если бы ты сам умел решать свои проблемы. А так, чуть что, зовешь взрослых. Давай я тоже взрослых позову.Данияр: Во-первых, я сам решаю. Во-вторых…Николай: Сам решаешь в присутствии взрослых?После Николай предложил недовольному однокласснику «поговорить по-мужски», коли тот имеет к нему претензии, но с условием - тет-а-тет. Хачикяну, видимо, не понравилось, что его племянник может оказаться один на один с проблемой, и перебил их разговор словами: «Долго еще буду здесь стоять, Данияр?». Интерес он проявил неспроста, поскольку вскоре накинулся на 15-летнего Николая Ласточкина - за это органы предварительного следствия выдвинули дяде мальчика обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).- <...> Карен Хачикян, реализуя свой прямой преступный умысел, направленный в адрес несовершеннолетнего Ласточкина Н., схватил его за шею, высказывая намерение лишить того жизни: «Задушу тебе, щенок!». <...> - фигурирует в материалах дела.Конфликт, который закончился избиением ребенка, оказывается, начался из-за снятого видео на одном из школьных уроков.- Сами мы там не присутствовали, но, опираясь на рассказы детей, поняли так: во время перемены мальчишки стояли в спортивном зале и общались между собой, Данияр Алиханян подошел и, старательно накопив слюну, харкнул им под ноги со словами: «Это ваша честь». Подростки за словом в карман не полезли и харкнули ему под ноги в ответ: «А это твоя честь». Заплеванный пол, разумеется, опечалил учителя, и тот заставил их убираться, - рассказывают родители избитого мальчика Иван и Нина Ласточкины (имена и фамилии изменены. - Прим. ред.). - Парни вытерли все. Один из одноклассников снял это на видео, а вечером скинул в беседу класса, подписав: «Он убирает плевки. Ха-ха. А что у вас с флешмобами?». Данияра это явно задело, парень стал названивать своим одноклассникам посреди ночи и угрожать.В личной же переписке глубоко расстроенный ребенок вел себя куда более дерзко, чем рядом с дядей. Можно сказать, в своих выражениях не стеснялся совсем.Данияр: Удаляй это видео. Я щас на полном серьезе, если ты эту ***** не удалишь, мы тебя настигнем. ***** тебе. Ты ***** прежде чем такую ***** делать, узнай, кто этот человек».Одноклассник: Давай в жизни это скажешь. Слышь, сначала в ситуации разберись, кто снимал этот видос. Зачем ты мне пишешь, а не лично говоришь, если проблемы какие-то? Ты ***** как минимум посмотри, прежде чем предъяву кидать, кто отправил этот видос.Не сумев запугать одноклассника, «плеватель» переключил свою агрессию уже на другого ребенка: Слышь, еще раз такая ***** повторится ***** мы приедем, вас там троих-четверых отпинаем ***** в лучшем случае. В худшем - истребим *****. Понял?!».Напряжение продолжало нарастать, и мальчики, в очередной раз столкнувшись с угрозами, обратились к лидеру класса Николаю Ласточкину. Тот, защищая более слабых, попытался словесно остудить пыл Данияра. Закончилось тем, что Колю подловили у школы на следующий день. Вопрос за вопросом, претензия за претензией, и началась драка, но не между подростками…- Избивали его, по сути, толпой. Сначала моего сына схватил за нос дядя мальчика Карен Хачикян. Коля, разумеется, автоматически оттолкнул его руку, но мужчина не прекратил нападение. Схватил сына за шею, стал душить и кричать. Параллельно с этим его еще пинал одноклассник – собственно, сам Данияр Алиханян. Карен в какой-то момент заметил, что моему сыну становится плохо - он теряет сознание, поэтому перестал душить. Коля немного полежал, будучи в коматозном состоянии, затем поднялся и попытался сделать пару шагов назад. При этом его держали за руку, чтобы «щенок не сбежал», - говорит рассерженный папа мальчика Иван Ласточкин, вновь и вновь пересматривая запись драки с камеры видеонаблюдения. - Спустя время на машине подъехал отец Данияра. Разбираться в случившемся он не стал, а просто накинулся на моего сына с кулаками.По словам обратившихся к нам родителей, перед тем как начать выяснять отношения с Ласточкиным, Данияр и Карен поймали другого ребенка и силой затащили в машину - им оказался мальчик, снявший «плевковое видео».- В деле он тоже проходил как свидетель и рассказал, что, еще сидя в машине, «разъяренные родственники» заприметили нашего сына: «Смотри, кто идет, давай, короче, этого отпускай, сейчас мы будем унижать Ласточкина», - параллельно припоминает подробности того дня отец потерпевшего парня.Двое взрослых и один подросток издевались над мальчиком, как могли. Данияр пинал, Карен душил, а глава семейства кулаками бил Николая в лицо. Его отпустили только после того, как, схватив за грудки, бросили мальчишку на стальной забор. Дебоширов смутила в том числе подъехавшая вскоре полиция. Покалеченного девятиклассника отвез домой папа, которому позвонил лично Карен Хачикян: «Приходи, забирай своего *****, я его только что побил!» - вспоминает его слова Иван Ласточкин.- Карен был просто в ярости, когда я подъехал. Носился по улице, визжал, заметив меня, подлетел, стал угрожать расправой: «Я тебе горло перережу!» - добавляет Иван.Вечером того же дня, уже после всего случившегося, Николай пожаловался на головные боли и тошноту. Семье пришлось обратиться за медицинской помощью.- Сначала его положили в стационар с подозрением на сотрясение головного мозга, пролечили, а затем еще практически две недели лечили амбулаторно. Позднее начались проблемы с коленом, оказалось, что под ним образовалась киста Бейкера. Сын еще больше замкнулся в себе, перестал общаться с ребятами, выходить гулять. Очередной диагноз – «посттравматическая депрессия», - взволнованно говорит мама побитого мальчика Нина Ласточкина.Параллельно с этим несовершеннолетнему до сих пор оказывается психиатрическая помощь. Родители мальчика отмечают, что на нервной почве у него вдобавок развился псориаз.Судебные разбирательства не заставили себя долго ждать. Ласточкины обратились в полицию, сняли побои, а сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и изъяли записи с камеры видеонаблюдения.- Дело попилили на части, не стали рассматривать как групповое, хотя нашему сыну досталось сразу от трех человек. Данияр Алиханян пошел отдельно и получил предупреждение от комиссии по делам несовершеннолетних. Его отец понес административную ответственность за нанесение побоев и оплатил штраф в размере 5 000 рублей, а дядя Карен Хачикян вообще избежал наказания, хотя проходил по уголовному делу. Получается, что наш суд одобрил избиение детей? Я теперь тоже могу просто подойти к какому-то ребенку и начать его душить? - недоумевает папа Николая Ласточкина.В материалах суда упоминается, что «наличие испуганного, рассеянного, грязного вида, о чем показывали свидетели, не является подтверждением факта угрозы убийством, поскольку является очевидным, что для несовершеннолетнего такого возраста сама ситуация с участием в уличной драке, получение телесных повреждений от старших по возрасту и превосходящих по количеству лиц, безусловно, не является повседневной и обыденной, а скорее в своем роде исключительной, что свидетельствует о получении несовершеннолетним определенного стресса, который и визуально выразился в виде испуга, растерянности и т. п.». Но как быть с показаниями свидетелей и с видео с камер наблюдения?- Есть запись избиения с камеры видеонаблюдения, сделанное дядей видео перед дракой, показания пятерых свидетелей и нашего сына. Причем и сын, и свидетели уже целый год дают одни и те же показания. Некоторых из них допрашивали несколько раз. Но суд почему-то игнорирует это, - говорят родители Николая Ласточкина. - Мы хотим, чтобы это уголовное дело рассматривалось в другом городе.Северобайкальск практически является моногородом с населением чуть больше 23 000 человек. Совсем маленьких детей там - 2 310, школьников в возрасте от 7 до 17 лет - 2 744, молодежи от 18 до 29 лет - 2 773 человека, пожилых от 60 и старше 80 лет - 5 379. Взрослых же, которые нас так сильно интересуют - 9 977 человек.- Мы считаем, что в данном случае работает принцип «большой деревни». То есть здесь все так или иначе знают друг друга, каждый с кем-то знаком. Поэтому, на наш взгляд, суд целенаправленно вынес достаточно скромные наказания в отношении трех членов одной семьи, - полагают родители потерпевшего мальчика, неоднократно приводя примеры личных знакомств Хачикяна.Иван Ласточкин предельно уверен в том, что члены семьи, к которой в том числе относится Хачикян, расценили вытирание плевков с пола как небывалый позор.- Собственно, именно поэтому они решили пойти на крайние меры: угрожать по ночам чужим детям, ловить их на улице возле школы, силой заталкивать в машину, бить, душить, кидать на забор. Делать все, лишь бы не казался тюфяком их Данияр, - говорит папа. - Надави он тогда на горло сильнее, и я бы остался без любимого сына. Для таких, как они, видимо, избить 15-летнего парня, который даже не присутствовал в физкультурном зале, намного важнее, чем отучить своего сына харкаться на пол.Кассационный суд будет следующим этапом. Семья не намерена спускать на тормозах ситуацию с их ребенком.