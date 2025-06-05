Автоледи на внедорожнике в Улан-Удэ насмерть сбила мотоциклиста

Ночью в Улан-Удэ произошло смертельное ДТП, в котором погиб 26-летний мотоциклист. Виновницей аварии оказалась 24-летняя водитель внедорожника, имеющая двухмесячный стаж вождения.

- Водитель автомобиля «Форд Эксплорер», следуя со стороны мкр. Силикатный в направлении 105 мкр. в районе дома № 5 «б» по ул. Забайкальской совершила столкновение с мотоциклом «Хонда» без государственных регистрационных знаков под управлением 26-летнего мужчины, не имеющего прав управления. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия. Его 20-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован в БСМП, - рассказали в ГИБДД.

Фото: ГИБДД РБ