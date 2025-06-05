Происшествия 05.06.2025 в 10:39
В Улан-Удэ пытаются опознать оказавшегося в больнице мужчину
Минувшей ночью он перевернулся на мотоцикле
Текст: Елена Кокорина
Полиция Бурятии пытается опознать находящегося в больнице мужчину без документов, который попал в ДТП.
- Около 4 часов ночи на ул. Забайкальской 8 «б» водитель мотоцикла «Ралли» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мотоциклист с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Был без мотошлема, документов при себе не имел. В настоящее время устанавливается личность пострадавшего, - комментируют в ГИБДД республики.
Фото: ГИБДД РБ
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