В Улан-Удэ пытаются опознать оказавшегося в больнице мужчину

Полиция Бурятии пытается опознать находящегося в больнице мужчину без документов, который попал в ДТП.

- Около 4 часов ночи на ул. Забайкальской 8 «б» водитель мотоцикла «Ралли» не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате мотоциклист с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Был без мотошлема, документов при себе не имел. В настоящее время устанавливается личность пострадавшего, - комментируют в ГИБДД республики.

Фото: ГИБДД РБ