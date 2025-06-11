Утренняя велопрогулка жителя Бурятии закончилась в травмпункте

Очередной наезд на велосипедиста был совершен вчера утром. На этот раз пострадал 56-летний мужчина, получивший, к счастью, незначительные ушибы.

ДТП произошло в Иволгинском районе.

- Около 7 часов утра 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» в с. Сотниково совершила наезд на 56-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, но после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - рассказали в ГИБДД республики.

В ведомстве добавили, что всего с начала года зарегистрировано уже семь наездов на велосипедистов, в пяти случаях пострадали несовершеннолетние.

Фото: ГИБДД РБ