Происшествия 11.06.2025 в 11:17
Утренняя велопрогулка жителя Бурятии закончилась в травмпункте
Мужчину сбила 40-летняя автоледи
Текст: Елена Кокорина
Очередной наезд на велосипедиста был совершен вчера утром. На этот раз пострадал 56-летний мужчина, получивший, к счастью, незначительные ушибы.
ДТП произошло в Иволгинском районе.
- Около 7 часов утра 40-летняя водитель автомобиля «Тойота Королла» в с. Сотниково совершила наезд на 56-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, но после осмотра и оказания помощи отпущен домой, - рассказали в ГИБДД республики.
В ведомстве добавили, что всего с начала года зарегистрировано уже семь наездов на велосипедистов, в пяти случаях пострадали несовершеннолетние.
Фото: ГИБДД РБ
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