Происшествия 27.06.2025 в 17:42

Мигрант в Улан-Удэ обворовал предпринимателя на 90 тысяч

На жизнь он зарабатывал ремонтом
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Текст: Лариса Ситник
Мигрант в Улан-Удэ обворовал предпринимателя на 90 тысяч

В Улан-Удэ один из мигрантов из стран ближнего зарубежья нашел способ, как сэкономить на инструментах для работы. На жизнь он зарабатывал ремонтом. А нужный инвентарь и прочие вещи решил заказывать на Wildberries, но не оплачивать их.

46-летний мастер строительных работ, проживающий в Бурятии более 20 лет и ранее несудимый, начал испытывать финансовые трудности. Заказов осенью стало меньше, чем летом, но жить на что-то нужно… И тогда рукастый мужчина не придумал ничего иного, кроме как заняться воровством.

С октября по конец ноября 2024 года он заказывал ряд товаров на маркетплейсе и забирал их всегда в одном и том же пункте выдачи. Среди товаров, которые ему приглянулись были, к примеру, такие: клещи для снятия изоляции, пила цепная электрическая, перфораторы, гайковерты, электродрель, мини-холодильник, а также ряд автотоваров и одежда.

Всего мужчины набрал товаров на 93 431 рубль.

Схема была проста. Мужчина втерся в доверие к парню, работавшему в пункте выдачи. При получении товаров он обещал, что обязательно расплатится позже. И иногда действительно отдавал долги. Но чаще просто обманывал.

Последние заказы мигрант забрал 29 ноября. Рассчитываться за них он не собирался, надеялся, что менеджер все забудет. Полученные вещи использовал по назначению, то есть ремонтировал, носил и прочее. Часть успел продать – нужны были деньги на жизнь.

Обман вскрылся в середине ноября, когда менеджер понял, что оплаты от покупателя можно не ждать, и сознался во всем своему начальству – руководству пункта выдачи заказов. Они проверили историю неоплаченных товаров и вычислили воришку.

В суде любитель халявы рассказал, что занимается ремонтом жилых помещений и в среднем в месяц зарабатывает 50 - 70 тыс. рублей. При этом снимает частный дом и финансово помогает родственникам, проживающим в другой стране.

Прокуратура поддержала обвинение в отношении жителя Улан-Удэ. Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в мошенничестве и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 60 тыс. рублей. Также он должен возместить причиненный ущерб владельцу пункта выдачи заказов.


Фото: loon.site

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