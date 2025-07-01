В Улан-Удэ сельские школьники стащили дорогой компьютер из магазина

В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился представитель сетевого магазина цифровой и бытовой техники в торговом центре. Он сообщил, что неизвестные молодые люди похитили из торговой точки системный блок стоимостью около 73 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали предполагаемых злоумышленников. Ими оказались двое школьников из Иволгинского района в возрасте 14 и 16 лет. Подростки рассказали, что вынесли технику из торгового зала, взяв с полки. Они планировали сдать системный блок в скупку, но устройство у них не приняли из-за отсутствия кабеля питания и документов. Тогда несовершеннолетние отдали компьютер в пользование своему знакомому.«Подростки ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Их родители возместили ущерб магазину. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.