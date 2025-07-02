Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 32

За прошедшие сутки в республике возникли 4 новых лесных пожара, их причиной стали сухие грозы. За это же время удалось ликвидировать 8 возгораний на общей площади 3285 га, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.На данный момент в Бурятии действуют 32 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 76628 га.«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 640 человек. Задействовано 78 единиц техники», сообщили в РАЛХе.