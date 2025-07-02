Происшествия 02.07.2025 в 09:33
Число лесных пожаров в Бурятии сократилось до 32
За сутки удалось потушить в два раза больше возгораний, чем возникло новых
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в республике возникли 4 новых лесных пожара, их причиной стали сухие грозы. За это же время удалось ликвидировать 8 возгораний на общей площади 3285 га, сообщает Республиканское агентство лесного хозяйства.
На данный момент в Бурятии действуют 32 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 76628 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 640 человек. Задействовано 78 единиц техники», сообщили в РАЛХе.
На данный момент в Бурятии действуют 32 лесных пожара в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Иволгинском, Кижингинском и Кяхтинском районах на общей площади 76628 га.
«Угрозы населённым пунктам нет. На тушении работают 640 человек. Задействовано 78 единиц техники», сообщили в РАЛХе.
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