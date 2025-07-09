Происшествия 09.07.2025 в 10:37

В Улан-Удэ обнародовали видео массового ДТП на Борсоева

Потерявший управление внедорожник развернулся на перекрестке и пошел на таран
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обнародовали видео массового ДТП на Борсоева
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ обнародовал видео двух массовых аварий, случившихся в городе сегодня утром. Как уже сообщал «Номер один», одна из них произошла на улице Борсоева. Там стало плохо водителю «Тойоты Прадо». 

На видео видно, как потерявший управление и уже поврежденный внедорожник выкатился на перекресток, где развернулся и протаранил два стоявших на светофоре автомобиля.



Сообщалось, что всего в аварии пострадали четыре машины, а водителя «Прадо» увезли в больницу с подозрением на инсульт.

Второе ДТП случилось на улице Ербанова в районе магазина «Спутник». Там грузовик «догнал» остановившуюся на дороге легковушку, которая от удара налетела на стоявший впереди минивэн.
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