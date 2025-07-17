Пешеход в Улан-Удэ скончался под колесами автомобиля

Вчера вечером, 16 июля, в Улан-Удэ инспекторы ГИБДД работали на месте ДТП со смертельным исходом. Молодой водитель на иномарке сбил 61-летнего мужчину и скрылся с места преступления.

- По предварительным данным, около 16 часов в районе моста «Бегущая лань» 24-летний водитель автомобиля «Toyota», следуя по улице Степная протока, на нерегулируемом переходном переходе совершил наезд на мужчину. В результате ДТП мужчина 1964 г.р. скончался на месте, - рассказали в ГИБДД республики.

Водитель иномарки с места происшествия скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Экспертиза показала, что молодой человек находился в состоянии опьянения.

Фото: ГИБДД РБ