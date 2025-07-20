Две смертельные аварии за ночь

В Забайкалье за одну ночь произошло два смертельных ДТП. Первая авария случилась в Нерчинском районе - Toyota Platz вылетела с трассы Калинино - Волочаевка и перевернулась. За рулём находился 20-летний парень, у которого не было водительских прав. В результате аварии погибла 15-летняя девочка, ещё трое человек с травмами госпитализированы.

Второе ДТП произошло у села Биликтуй: мотоцикл «Иж-Планета-5» столкнулся с Toyota Gaia. Водитель мотоцикла и его пассажир погибли на месте.

Обстоятельства обеих аварий выясняются.

Фото Госавтоинспекции по Забайкальскому краю.