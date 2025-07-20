Пенсионерка погибла в ДТП с экскаватором

На автодороге «Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск» в 10 км от села Цакир произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля «Toyota Hiace» столкнулся с экскаватором, в результате аварии погибла 64-летняя пассажирка иномарки.

Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, авария могла произойти из-за ограниченной видимости или нарушения правил проезда спецтехники. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственные органы.

Власти напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при обгоне крупногабаритных машин.