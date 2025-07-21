Происшествия 21.07.2025 в 16:42
В Бурятии станет на одну ужасную дорогу меньше
Ремонт дороги Кяхта–Наушки начнется в следующем году
Текст: Андрей Константинов
В 2026 году в Бурятии стартует масштабный ремонт дороги Кяхта–Наушки. Провести торги и определить подрядчика власти намерены уже в этом году, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
По словам руководителя региона, будут капитально отремонтированы и заасфальтированы 30 километров дороги. Завершить все работы планируется до 2029 года. На капремонт будет выделено 2,7 млрд рублей.
«Долго мы к этой дороге подходили, но и до нее дошли. Работаем», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Напомним, местные жители в соцсетях не раз жаловались на состояние этой дороги, называя его «ужасным» и «отвратительным». Они даже написали обращение руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот жалобы кяхтинцев услышал и поручил местным следователям дать оценку как состоянию дороги, там и действиям чиновников.
По словам руководителя региона, будут капитально отремонтированы и заасфальтированы 30 километров дороги. Завершить все работы планируется до 2029 года. На капремонт будет выделено 2,7 млрд рублей.
«Долго мы к этой дороге подходили, но и до нее дошли. Работаем», - написал Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.
Напомним, местные жители в соцсетях не раз жаловались на состояние этой дороги, называя его «ужасным» и «отвратительным». Они даже написали обращение руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот жалобы кяхтинцев услышал и поручил местным следователям дать оценку как состоянию дороги, там и действиям чиновников.
Тегиремонт дороги