В Бурятии юный байкер сбил корову

Очередное ДТП с участием животного случилось вчера около 17-30 часов в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в аварию попал 17-летний водитель мотоцикла «Хонда», не имеющий прав. Он ехал на байке вместе с 16-летней подругой.Неподалеку от Ошурково юноша врезался в идущую по дороге корову. Животное погибло на месте, а парень с девушкой получили травмы. Их госпитализировали в больницу.