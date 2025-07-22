Происшествия 22.07.2025 в 10:19
В Бурятии юный байкер сбил корову
Животное погибло, мотоциклист и его подруга попали в больницу
Текст: Андрей Константинов
Очередное ДТП с участием животного случилось вчера около 17-30 часов в Иволгинском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, в аварию попал 17-летний водитель мотоцикла «Хонда», не имеющий прав. Он ехал на байке вместе с 16-летней подругой.
Неподалеку от Ошурково юноша врезался в идущую по дороге корову. Животное погибло на месте, а парень с девушкой получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
Неподалеку от Ошурково юноша врезался в идущую по дороге корову. Животное погибло на месте, а парень с девушкой получили травмы. Их госпитализировали в больницу.
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