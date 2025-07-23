Происшествия 23.07.2025 в 16:48

В Улан-Удэ арестовали водителя, задавившего мужчину возле моста

Парень ехал без прав, был пьян, а после наезда сбежал
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ арестовали водителя, задавившего мужчину возле моста
Фото: скриншот видео
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу мужчину, который устроил смертельное ДТП, а после сбежал.

Напомним, речь идет о происшествии, случившимся днем 16 июля в районе моста «Бегущая лань». Там по улице Степная протока 24-летний водитель автомобиля «Тойота Чайзер» насмерть задавил мужчину, после чего скрылся. Однако вскоре его задержали сотрудники полиции. Выяснилось, что в момент наезда парень был пьян и к тому же не имел водительских прав.

Молодому человеку предъявили обвинение по п. «а, б, в» ч. 4 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления, сопряженное с оставлением места ДТП. 

«Суд учел данные о личности обвиняемого, характер и тяжесть инкриминируемого ему преступления, состояния его здоровья и его родственников, молодой возраст, наличие несовершеннолетних детей, положительную характеристику. Однако пришел к выводу о том, что обвиняемый, находясь под более мягкой мерой пресечения, может скрыться от органов следствия и суда либо иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе Советского райсуда.
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