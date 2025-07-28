В Улан-Удэ женщина получила тяжелые травмы после наезда автомобиля

В субботу вечером на ул. Ключевская в Улан-Удэ 49-летний водитель автомобиля «Рено Логан» сбил женщину. Как сообщили в ГИБДД, наезд случился на пешеходном переходе, но горожанка переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.В результате происшествия женщина получила тяжелые травмы, ее отвезли в БСМП.