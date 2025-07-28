Происшествия 28.07.2025 в 17:31
В Улан-Удэ опубликовали видео наезда на женщину
Горожанку сбили, когда она перебегала дорогу на красный
Текст: Андрей Константинов
Комитет по транспорту мэрии Улан-Удэ обнародовал видео с улицы Ключевская, где в субботу «Рено Логан» сбил женщину. Она перебегала дорогу на красный.
Напомним, в результате наезда горожанка получила тяжелые травмы. Её госпитализировали в БСМП.
На кадрах видно, что перед пересечением проезжей части женщина бросила взгляд направо и не могла не заметить приближающиеся автомобили.
Тем не менее, горожанка решила перебежать дорогу, но, на свою беду, сделала это не слишком быстро. В этот момент по крайней левой полосе на большой скорости ехал «Рено».
Его водитель затормозить не успел, от удара женщину отбросило на правую полосу. Там, к счастью, в этот момент машин не оказалось.
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