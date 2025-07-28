В Улан-Удэ опубликовали видео наезда на женщину

На кадрах видно, что перед пересечением проезжей части женщина бросила взгляд направо и не могла не заметить приближающиеся автомобили.











Тем не менее, горожанка решила перебежать дорогу, но, на свою беду, сделала это не слишком быстро. В этот момент по крайней левой полосе на большой скорости ехал «Рено».











Его водитель затормозить не успел, от удара женщину отбросило на правую полосу. Там, к счастью, в этот момент машин не оказалось.









