В Бурятии организации выделят людей для поисков пропавшей женщины

В Мухоршибирском районе Бурятии продолжаются поиски 74-летней Екатерины Ефимовой, которая пропала 27 июля . Сейчас в селе Мухоршибирь развернут штаб поискового отряда «ЛизаАлерт». Ему в помощь организации района выделят людей.





«Принято решение всем организациям Мухоршибири независимо от форм собственности предоставить людей для поисков. Также требуются волонтёры для раздачи листовок с ориентировкой», - сообщил глава района Владимир Молчанов в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7».Ранее родственники пропавшей женщины обратились к жителям Мухоршибири с просьбой осмотреть заброшенные дома у себя по соседству. Возможно, пенсионерка находится в одном из таких строений. Известно, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.