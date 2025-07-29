Происшествия 29.07.2025 в 11:56

В Бурятии организации выделят людей для поисков пропавшей женщины

Местных жителей просят осмотреть заброшенные дома
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии организации выделят людей для поисков пропавшей женщины
В Мухоршибирском районе Бурятии продолжаются поиски 74-летней Екатерины Ефимовой, которая пропала 27 июля. Сейчас в селе Мухоршибирь развернут штаб поискового отряда «ЛизаАлерт». Ему в помощь организации района выделят людей. 

«Принято решение всем организациям Мухоршибири независимо от форм собственности предоставить людей для поисков. Также требуются волонтёры для раздачи листовок с ориентировкой», - сообщил глава района Владимир Молчанов в телеграм-канале «Мухоршибирь-инфо.24/7». 

Ранее родственники пропавшей женщины обратились к жителям Мухоршибири с просьбой осмотреть заброшенные дома у себя по соседству. Возможно, пенсионерка находится в одном из таких строений. Известно, что пожилая женщина нуждается в медицинской помощи. 

Всех, кто располагает информацией о пропавшей женщине, просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112.  
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