В Улан-Удэ подростка-диверсанта определили в СИЗО

Советский районный суд Улан-Удэ по ходатайству следователя УФСБ избрал меру пресечения для подростка из Забайкалья, устроившего диверсию в столице республики.

На днях в Улан-Удэ поймали 17-летнего забайкальца, совершившего диверсию ради 100 тысяч.

17-летний подросток из Забайкальского края недавно поджёг на станции Улан-Удэ кабину тепловоза. Злоумышленника по горячим следам задержали сотрудники Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, УФСБ России по Республике Бурятии, Центр по противодействию экстремизму и Управление уголовного розыска МВД Бурятии.

Парень рассказал, что пошел на преступление ради денежного вознаграждения – куратор пообещал перевести юноше на электронный кошелек 100 тысяч рублей.

Молодой человек заснял свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы отчитаться о выполнении преступного задания.

По версии следствия, парень совершил два поджога — тепловоза на территории сервисного ремонтного депо станции «Улан-Удэ» и вышки сотовой связи в городе. Эти действия квалифицируются как преступления, направленные на подрыв экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации по статье 281 Уголовного кодекса РФ.

Подростку вынесли меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября 2025 года.

Следствие продолжается.





Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте