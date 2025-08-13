Происшествия 13.08.2025 в 11:18

В Бурятии издевательство над инвалидом оказалось фейком

Автору видео почудилось то, чего не было
Текст: Андрей Константинов
Фото: скриншот видео
Полиция провела проверку по видео, появившемуся недавно в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск». Его автор утверждал, что запечатлел детей на самокатах, которые издевались над пожилыми людьми, один из которых был в инвалидной коляске. 

«Плюют в них и пинают, на замечания не реагируют, лишь громко смеются и матерятся», - сообщал автор ролика

Полицейские установили личности героев видео. Сообщается, что никто из них не совершал противоправных и оскорбительных действий.

«Молодежь спокойно проехала мимо. Информация о том, что подростки оскорбляли граждан, не соответствует действительности», - цитирует слова правоохранителей «Селенга-инфо.24/7».
фейк

