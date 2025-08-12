В Бурятии полиция ищет подростков, унижавших инвалидов

Полиция Бурятии ищет подростков, которые стали участниками издевательств над стариками в Гусиноозерске. Видео происшествия ранее появилось в телеграм-канале «Весь Гусиноозерск».«Кучка детей на самокатах катаются вокруг двух пожилых людей (дедушка на инвалидной коляске, предварительно везёт бабушку), плюют в них и пинают. На замечания не реагируют лишь громко смеются и матерятся», - сообщил автор видео.«В настоящее время сотрудники полиции ОМВД России по Селенгинскому району проводят проверку, устанавливается местонахождение участников инцидента. Будет дана оценка действиям несовершеннолетних и их законных представителей в соответствии с законодательством», - прокомментировали ситуацию в МВД Бурятии.