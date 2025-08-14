Происшествия 14.08.2025 в 09:17

Мошенники лишили пенсионерку из Улан-Удэ всех сбережений

Пожилая женщина была наслышана о схемах аферистов, но все же поддалась обману
Текст: Андрей Константинов
Фото: pixabay.com
За прошедшие сутки полиция Бурятии зарегистрировала 14 преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. В общей сложности от действий мошенников жители республики потеряли почти 2 миллиона рублей. Так, одной из жертв жуликов стала пенсионерка из Улан-Удэ, которая лишилась своих сбережений. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных организаций, убедили её перевести деньги на «безопасный счет».

Как рассказали в МВД Бурятии, сначала пенсионерке поступил звонок в мессенджере с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником службы домофонов и сообщил о предстоящей замене оборудования в доме.

Мужчина пояснил, что на следующий день придут специалисты и выдадут три ключа, два из которых бесплатные, а третий стоит 125 рублей. После согласия потерпевшей он запросил код подтверждения. На телефон женщины пришёл четырёхзначный код, который она назвала злоумышленнику. После этого звонок прервался.  

Вскоре на телефон пенсионерки начали поступать СМС с кодами подтверждения от различных кредитных организаций, хотя сама она никаких запросов не отправляла. 

Затем снова раздался звонок с неизвестного номера. Звонившая представилась сотрудницей Госуслуг и заявила, что горожанка после передачи кода стала жертвой мошенников, и теперь её личный кабинет взломан.  

Далее общение продолжилось в мессенджере. Звонившая попросила включить демонстрацию экрана и зайти в мобильное приложение банка. Пенсионерка открыла приложение, тем самым показав мошенникам свои счета и имеющиеся на них средства. После этого пожилую женщину соединили с «сотрудником ФСБ».

Лже-чекист сообщил, что на имя пенсионерки оформлена доверенность на перевод 450 тысяч рублей для спонсирования вооруженных сил противника. Также «правоохранитель» заявил, что в ее дом могут прийти с обыском. Для предотвращения последствий он переключил женщину на «сотрудника Центрального банка».

Лже-сотрудник подтвердил информацию о попытке перевода средств и предложил перевести все средства на «безопасный счёт». Он дал указание снять деньги в отделении банка, предупредив, что сотрудники могут задавать вопросы, и рекомендовал сказать, что средства нужны на ремонт. 

В сопровождении внучки пенсионерка сняла 200 тысяч рублей через кассу и ещё 250 тысяч через банкомат. Лже-сотрудник Центробанка прислал ссылку на приложение, через которое потребовал перевести деньги на «безопасный счет» также через банкомат. Установить нужный файл и перевести деньги мошенникам бабушке помогла внучка. 

После перевода пенсионерке сообщили, что она сделала все правильно и уже завтра может прийти в банк, где ей выдадут новую карту с ее деньгами. На следующий день женщина с внучкой пришла в банк, чтобы забрать карту, но сотрудники объяснили ей, что она стала жертвой мошенников. 

«Общая сумма ущерба составила 445 тысяч рублей, что является значительной суммой для пенсионерки, учитывая её доход и состояние здоровья. Важно отметить, что потерпевшая знала о подобных схемах мошенничества, но, поддавшись давлению и манипуляциям, всё же стала жертвой обмана», - сообщили в МВД Бурятии.
