Происшествия 16.08.2025 в 13:25
Аферисты продолжают разводить стариков на деньги
В Бурятии пенсионер лишился более миллиона рублей из-за мошенников
Текст: Макар Захаров
65-летний житель Бичурского района стал очередной жертвой финансовых мошенников, потеряв свои сбережения в размере 1 058 680 рублей. Пенсионер решил инвестировать в интернет-проект, но вместо прибыли столкнулся с обманом.
Мужчина нашел в сети компанию, предлагавшую услуги брокера, и зарегистрировался на ее сайте. После внесения первого взноса в 300 долларов он даже получил небольшой доход, что лишь убедило его на время в надежности платформы.
Однако затем с ним связались новые «сотрудники», которые под предлогом налогов, комиссий и покупки акций потребовали дополнительные переводы.
В итоге пенсионер перечислил мошенникам свыше миллиона рублей, после чего связь с ними оборвалась, а доступ к «инвестиционной платформе» исчез.
Тегимошенничество пенсионеры