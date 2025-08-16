Аферисты продолжают разводить стариков на деньги

65-летний житель Бичурского района стал очередной жертвой финансовых мошенников, потеряв свои сбережения в размере 1 058 680 рублей. Пенсионер решил инвестировать в интернет-проект, но вместо прибыли столкнулся с обманом.

Мужчина нашел в сети компанию, предлагавшую услуги брокера, и зарегистрировался на ее сайте. После внесения первого взноса в 300 долларов он даже получил небольшой доход, что лишь убедило его на время в надежности платформы.

Однако затем с ним связались новые «сотрудники», которые под предлогом налогов, комиссий и покупки акций потребовали дополнительные переводы.

В итоге пенсионер перечислил мошенникам свыше миллиона рублей, после чего связь с ними оборвалась, а доступ к «инвестиционной платформе» исчез.