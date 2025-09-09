Происшествия 09.09.2025 в 14:46

В Чите арестован руководитель компании по отлову бродячих собак

Он плохо ловил безнадзорных четвероногих и оказался в СИЗО
Текст: Иван Иванов
В Чите арестован руководитель компании по отлову бродячих собак
Фото: архив «Номер один»
Александра Солдатова, руководителя иркутской компании «Пять звезд», занимающегося отловом бродячих собак в Чите, арестовали. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщает «Чита.ру».

Ранее стало известно, что после нападения стаи бездомных собак на 4-летнюю девочку на КСК в Чите было возбуждено уголовное дело. Обвинение в халатности следователи предъявили начальнику отдела благоустройства комитета городского хозяйства Читы, а в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — одному из руководителей компании по отлову собак ООО «Пять звезд».

По данным источника «Чита.Ру» в правоохранительных органах, речь идет об Александре Солдатове, который одновременно является и владельцем компании, и занимает в ней пост заместителя гендиректора. Официально генеральным директором числится Анна Солдатова.

В связи со сложившейся уголовной практикой деятельность в области контроля численности животных становится все более опасной для бизнеса. И директорам следует трижды подумать о том, стоит ли им вообще участвовать в торгах и заниматься опасной деятельностью, риски в которой они не могут просчитать.
