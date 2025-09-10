Происшествия 10.09.2025 в 17:41
В пригороде Улан-Удэ у КамАЗа отказали тормоза
Большегруз протаранил три впереди идущие машины
Текст: Елена Кокорина
В пригороде Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием четырех транспортных средств, сообщают местные аварийные инспекторы. Авария случилась на нулевом километре.
- КамАЗ двигаясь в направлении Заиграевского района, перед перекрёстком не смог остановиться из-за отказа тормозов. Там он столкнулся с SsangYong Istana, а та въехала в Toyota Caldina, которая, в свою очередь, догнала Honda Vesel, - пишут в ТГ-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».
По предварительной информации ДТП обошлось без пострадавших. У виновника отсутствует полис ОСАГО, добавили аварийные инспекторы.
Фото: «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон»
ТегиДТП