Происшествия 12.09.2025 в 14:02

В Улан-Удэ за смерть строителей нацмузея будет отвечать бригадир

По ходатайству следствия его взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ за смерть строителей нацмузея будет отвечать бригадир
Фото: прокуратура Бурятии
Фигурантом уголовного дела о гибели строителей Национального музея в Улан-Удэ стал их бригадир. Это следует из информации Советского райсуда, где в отношении мужчины выбрали меру пресечения. Согласно решению суда, его взяли под стражу до 9 ноября 2025 года. На этом настаивало следствие.

«По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным лицом за обеспечение безопасных условий труда, допустил нахождение сразу трех работников на строительных лесах. 9 сентября в ходе осуществления строительных работ на высоте около 26 метров произошло обрушение данных лесов и падение работников, упавшие скончались спустя непродолжительное время», - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в результате падения трое строителей скончались на месте, еще один умер в больнице. Все погибшие были гражданами иностранного государства.

Сразу после происшествия Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц). 
