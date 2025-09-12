Происшествия 12.09.2025 в 14:02
В Улан-Удэ за смерть строителей нацмузея будет отвечать бригадир
По ходатайству следствия его взяли под стражу
Текст: Андрей Константинов
Фигурантом уголовного дела о гибели строителей Национального музея в Улан-Удэ стал их бригадир. Это следует из информации Советского райсуда, где в отношении мужчины выбрали меру пресечения. Согласно решению суда, его взяли под стражу до 9 ноября 2025 года. На этом настаивало следствие.
«По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным лицом за обеспечение безопасных условий труда, допустил нахождение сразу трех работников на строительных лесах. 9 сентября в ходе осуществления строительных работ на высоте около 26 метров произошло обрушение данных лесов и падение работников, упавшие скончались спустя непродолжительное время», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в результате падения трое строителей скончались на месте, еще один умер в больнице. Все погибшие были гражданами иностранного государства.
Сразу после происшествия Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц).
«По версии следствия, обвиняемый, являясь ответственным лицом за обеспечение безопасных условий труда, допустил нахождение сразу трех работников на строительных лесах. 9 сентября в ходе осуществления строительных работ на высоте около 26 метров произошло обрушение данных лесов и падение работников, упавшие скончались спустя непродолжительное время», - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, в результате падения трое строителей скончались на месте, еще один умер в больнице. Все погибшие были гражданами иностранного государства.
Сразу после происшествия Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц).