В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров

По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц). Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают виновных лиц.











Напомним, еще одно схожее происшествие случилось в Улан-Удэ вчера утром возле «Пиплз парка». Там с высоты рухнули двое работников , которые мыли фасад и окна торгового центра. У них во время работ оборвалось крепление люльки автоподъемника, и она вместе с рабочими упала на землю.









Мужчин, получивших множество травм, госпитализировали в больницу. По данному факту также возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».

ЧП случилось вчера в конце рабочего дня в ходе строительства здания Национального музея на улице Набережной в Улан-Удэ. Там обрушились строительные леса, в результате трое рабочих, не закрепленные страховочными ремнями, упали с высоты и погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.Происшествие прокомментировал и глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, все погибшие были гражданами иностранного государства.«Компетентные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и будут по итогам проверки вынесены решения. Работа также ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими. Со своей стороны хочу сказать, что погодные условия для строительных работ не самые благоприятные из-за обильных осадков. Убедительно прошу всех работников строительной отрасли и не только уделить особое внимание к организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности», - заявил глава Бурятии.Фото: Следственный комитет, прокуратура Бурятии