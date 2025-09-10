Происшествия 10.09.2025 в 09:01

В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров

Строительные леса вместе с находившимися на них работниками рухнули на землю
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров
ЧП случилось вчера в конце рабочего дня в ходе строительства здания Национального музея на улице Набережной в Улан-Удэ. Там обрушились строительные леса, в результате трое рабочих, не закрепленные страховочными ремнями, упали с высоты и погибли на месте. Еще один позже скончался в больнице.

По данному факту Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух лиц или более лиц). Следователи сейчас разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают виновных лиц.


Происшествие прокомментировал и глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, все погибшие были гражданами иностранного государства. 

«Компетентные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и будут по итогам проверки вынесены решения. Работа также ведется по линии миграционных ведомств, организована связь с родными и близкими. Со своей стороны хочу сказать, что погодные условия для строительных работ не самые благоприятные из-за обильных осадков. Убедительно прошу всех работников строительной отрасли и не только уделить особое внимание к организации технологического процесса и соблюдению всех мер безопасности», - заявил глава Бурятии.

Напомним, еще одно схожее происшествие случилось в Улан-Удэ вчера утром возле «Пиплз парка». Там с высоты рухнули двое работников, которые мыли фасад и окна торгового центра. У них во время работ оборвалось крепление люльки автоподъемника, и она вместе с рабочими упала на землю. 


Мужчин, получивших множество травм, госпитализировали в больницу. По данному факту также возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото: Следственный комитет, прокуратура Бурятии
Теги
несчастный случай строительство

Все новости

К сбору налогов с жителей Улан-Удэ подключили искусственный интеллект
10.09.2025 в 10:19
На пике Любви в Бурятии заплутали две девушки
10.09.2025 в 10:04
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
10.09.2025 в 09:57
В Улан-Удэ женщине в третий раз заменили сустав
10.09.2025 в 09:56
Кафе в Улан-Удэ осталось без музыки из-за местного уголовника
10.09.2025 в 09:44
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
10.09.2025 в 09:43
Пьяному водителю за деньги подменили алкогольную мочу
10.09.2025 в 09:32
Пассажирам «Победы» увеличили размеры ручной клади
10.09.2025 в 09:30
В столице Бурятии стартовал отопительный сезон
10.09.2025 в 09:08
В Улан-Удэ на стройке Национального музея погибли четверо гастарбайтеров
10.09.2025 в 09:01
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ нашли пенсионера, который ушел из больницы после инсульта
«Лиза Алерт» благодарит всех, кто принял участие в его поисках
10.09.2025 в 09:57
Объекты в районе Бурятии обследуют после землетрясения
Подземные толчки зафиксировали в Баргузинском районе
10.09.2025 в 09:43
В Бурятии новогодняя попойка окончилась убийством

Житель республики зарубил знакомого, приревновав к своей жене

09.09.2025 в 17:56
Молодой житель Бурятии стал вражеским диверсантом
Он пытался вывести из строя базовую станцию связи
09.09.2025 в 17:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru