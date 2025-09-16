Происшествия 16.09.2025 в 10:10
В Бурятии «засекли» браконьера, наловившего омуля почти на 200 тысяч рублей
Его поймали в Северобайкальске
Текст: Карина Перова
В Бурятии, недалеко от причала в Северобайкальске, сотрудники Северобайкальского ЛО МВД России на транспорте совместно с работниками рыбоохраны во время рейда «засекли» браконьера.
37-летний местный житель отправился на промысел на надувной резиновой весельной лодке. При помощи запрещенного орудия лова он незаконно добыл несколько хвостов омуля. Сумму ущерба, причиненную водным биологическим ресурсам, оценили в 196 тысяч рублей.
«Возбуждено уголовное дело по п. «а,в» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Фигуранту назначена мера принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.
