Происшествия 01.10.2025 в 13:14

В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками

Он получил перелом
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками
Фото: комитет по ГО, ЧС И ОБ г. Улан-Удэ

В Улан-Удэ мальчик застрял ногами между бетонными блоками возле школы № 43. Все произошло вечером 29 сентября. На место вызвали сотрудников городской поисково-спасательной службы.

Специалисты освободили ребенка, минимизировав риск дополнительных травм. Но не обошлось без последствий.

«Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом бедра и значительную кровопотерю. Мальчик был экстренно госпитализирован», - рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ г. Улан-Удэ.

Теги
спасение перелом ЧП

