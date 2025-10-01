В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками

В Улан-Удэ мальчик застрял ногами между бетонными блоками возле школы № 43. Все произошло вечером 29 сентября. На место вызвали сотрудников городской поисково-спасательной службы.

Специалисты освободили ребенка, минимизировав риск дополнительных травм. Но не обошлось без последствий.

«Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшего перелом бедра и значительную кровопотерю. Мальчик был экстренно госпитализирован», - рассказали в комитете по ГО, ЧС И ОБ г. Улан-Удэ.