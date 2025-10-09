Опасного убийцу из Бурятии сумел обезвредить обычный участковый

В Мухоршибирском районе Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве знакомого, угрозе убийством, а также применении насилия в отношении представителя власти.

- Вечером 5 августа в поселке Саган-Нур обвиняемый распивал спиртное с напарником, после поссорился с ним и убил его нанеся несколько ударов ножом в грудь и шею. Другому напарнику, который попытался оказать помощь потерпевшему, он угрожал убийством, но тот сумел скрыться. В подъезде фигурант столкнулся с участковым полиции, вступил с ним в драку, но полицейский скрутил его и удерживал до приезда следственно-оперативной группы, - рассказали в Следкоме республики.

В настоящее время собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Следком РБ