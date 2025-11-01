В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон

В Улан-Удэ у 17-летней горожанки стащили телефон стоимостью 94 тысячи рублей. Кража произошла в вечерний час пик, когда она возвращалась домой из школы на маршрутном автобусе. Девушка пыталась дозвониться на смартфон, но гаджет был выключен.«Полицейские оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ установили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу. Задержанный признался в содеянном. По его словам, он сам планировал использовать похищенный смартфон, однако не смог его разблокировать. Мужчина планировал воспользоваться услугами по перепрошивке телефона, но не успел», - рассказали в МВД Бурятии.По факту кражи возбуждено уголовное дело.