Происшествия 01.11.2025 в 11:49

В Улан-Удэ карманник стащил у девушки дорогой телефон

Злоумышленник воспользовался толкучкой в маршрутке
Текст: Андрей Константинов
Фото: freepik.com
В Улан-Удэ у 17-летней горожанки стащили телефон стоимостью 94 тысячи рублей. Кража произошла в вечерний час пик, когда она возвращалась домой из школы на маршрутном автобусе. Девушка пыталась дозвониться на смартфон, но гаджет был выключен. 

«Полицейские оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Улан-Удэ установили и задержали злоумышленника. Им оказался 31-летний неработающий местный житель, ранее судимый за кражу. Задержанный признался в содеянном. По его словам, он сам планировал использовать похищенный смартфон, однако не смог его разблокировать. Мужчина планировал воспользоваться услугами по перепрошивке телефона, но не успел», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.
