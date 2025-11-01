В пригороде Улан-Удэ столкнулись пассажирский автобус и грузовик

В пригороде Улан-Удэ, в селе Сужа Иволгинского района, произошла авария. Возле остановки Карьер столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль.

От удара грузовик упал на бок.

В телеграм-канале «Иволга-инфо.24/7» отметили, что в ДТП есть пострадавшие. Информация уточняется.