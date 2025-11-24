Происшествия 24.11.2025 в 09:42
Обледенелая дорога унесла жизни взрослого и трех детей
По факту гибели четырех человек в ДТП в Иркутской области возбуждено уголовное дело
Текст: Андрей Константинов
Крупное ДТП случилось днем 23 ноября на трассе «Сибирь» в районе села Мингатуй Куйтунского района Иркутской области. Там легковушка столкнулась с грузовиком.
«В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры — одна девочка 2 лет и две 10-летние девочки — скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал», сообщает «Ирсити.ру».
К делу подключилась прокуратура. В ведомстве уточнили, что девочки 2 и 10 лет — дочери погибшего водителя. Еще одна 10-летняя девочка — знакомая семьи.
Причины аварии, судя по фото, очевидны. Дорога была полностью обледенелая, однако скорость не соблюдалась. Будьте внимательны на гололеде, снижайте скорость и не рискуйте близкими, говорят в Госавтоинспекции.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
