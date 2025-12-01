В больницу Улан-Удэ из района доставили школьника с менингитом

В Заиграевском районе Бурятии ребенок заболел менингитом. Об этом сообщили в телеграм-канале Заиграево-инфо.24/7.

В Минздраве РБ подчеркнули, что несовершеннолетнего госпитализировали в медицинскую организацию Улан-Удэ. Школьник находится в отделении реанимации.

«Состояние тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - прокомментировали в министерстве.

Как подчеркнули в газете «Вперед», с менингитом в больницу попала учащаяся из Нижних Тальцов. Школьников, контактировавших с заболевшей, взяли под медицинское наблюдение. А общеобразовательное учреждение перевели на дистанционное обучение по причине превышения эпидпорога по ОРВИ.

«Приняты все меры по недопущению распространения заболевания. В школе проводятся все необходимые профилактические мероприятия – режим проветривания, обеспечена работа бактерицидных электрооблучателей, при переводе на очное обучение будет усилен утренний фильтр», - пишет издание со ссылкой на РУО.

Ранее «Номер один» сообщал, что в Тункинском районе Кыренскую СОШ перевели на дистанционное обучение из-за менингита.