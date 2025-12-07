Происшествия 07.12.2025 в 12:03

Пьяный водитель в Улан-Удэ протаранил машину ДПС

Мужчина пытался скрыться от инспекторов, но устроил ДТП

Текст: Анастасия Величко
Сегодня в первом часу ночи экипаж Госавтоинспекции, находящийся на маршруте патрулирования, заметил автомобиль «Toyota Camry». Собственник авто неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и к уголовной ответственности за нетрезвое вождение.

Инспекторы решили проверить водителя. Однако на законное требование полицейских об остановке водитель иномарки стал удирать, забыв про знаки дорожного движения и подвергая опасности остальных водителей.

Когда автомобилист выезжал с улицы Советская в направлении Смолина, на улице Профсоюзной горе-водитель столкнулся с патрульным автомобилем. После чего водителя задержали.

– За рулём транспортного средства находился 27-летний горожанин – собственник транспортного средства, не имеющий прав управления, – говорят в полиции.

В результате ДТП пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. По результатам освидетельствования, проведённого в медицинском учреждении, задержанный находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мужчину привлекли к административной ответственности, также он будет привлечён к уголовной ответственности.

Фото: "Номер один"

