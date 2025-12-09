Происшествия 09.12.2025 в 16:15

В Бурятии водитель грузовика устроил массовый замес на трассе «Байкал»

В аварии пострадали два человека
Текст: Андрей Константинов
Очередная массовая авария случилась сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Там столкнулись три грузовика и легковушка.

Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», ДТП произошло между Речкой Мишихой и Ивановкой. По предварительным данным, водитель полуприцепа «Вольво», ехавший в сторону Улан-Удэ, не соблюдал дистанцию и скоростной режим. В результате он врезался в зад едущей впереди фуре «Ситрак», а после вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой.


В образовавшийся «замес» из грузовиков врезалась одна легковушка, водитель которой не успел затормозить.


В результате аварии пострадали два человека. Движение по трассе на время было полностью перекрыто, сейчас там действует реверс.

Фото: «Кабанск-инфо.24/7», ГИБДД Бурятии
