В Бурятии водитель грузовика устроил массовый замес на трассе «Байкал»

Как сообщает «Кабанск-инфо.24/7», ДТП произошло между Речкой Мишихой и Ивановкой. По предварительным данным, водитель полуприцепа «Вольво», ехавший в сторону Улан-Удэ, не соблюдал дистанцию и скоростной режим. В результате он врезался в зад едущей впереди фуре «Ситрак», а после вылетел на встречную полосу, где столкнулся с другой фурой.





В образовавшийся «замес» из грузовиков врезалась одна легковушка, водитель которой не успел затормозить.





Очередная массовая авария случилась сегодня днем на федеральной трассе «Байкал» в Кабанском районе. Там столкнулись три грузовика и легковушка.В результате аварии пострадали два человека. Движение по трассе на время было полностью перекрыто, сейчас там действует реверс.Фото: «Кабанск-инфо.24/7», ГИБДД Бурятии