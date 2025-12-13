Происшествия 13.12.2025 в 10:06

В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку

Пожилую женщину госпитализировали с травмами
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
Фото: скриншот видео
Наезд на пешехода случился вечером 12 декабря на ул. Шумяцкого в Улан-Удэ. 

«44-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
Теги
ДТП

