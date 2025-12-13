В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку

Наезд на пешехода случился вечером 12 декабря на ул. Шумяцкого в Улан-Удэ.«44-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали в ГИБДД Бурятии.