Происшествия 13.12.2025 в 10:06
В Улан-Удэ сбили 75-летнюю пенсионерку
Пожилую женщину госпитализировали с травмами
Текст: Андрей Константинов
Наезд на пешехода случился вечером 12 декабря на ул. Шумяцкого в Улан-Удэ.
«44-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
«44-летний водитель автомобиля «Хонда Фрид» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 75-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести, ее госпитализировали в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии», - рассказали в ГИБДД Бурятии.
ТегиДТП