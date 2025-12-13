В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии

Коммунальная авария случилась сегодня ночью на сетях ТГК-14. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, в районе домов №17 на улице Буйко и №21 на улице Комсомольская был обнаружен выход воды и парение. Как выяснили специалисты, это случилось из-за повреждения тепломагистрали.Для устранения аварии от тепла пришлось отключить два дома (№20А на Буйко и №16 на улице Гвардейская), а также детский сад №29 «Искорка», школу №21 и санаторно-лесную школу №28.«Ночью специалисты производили замену поврежденного участка трубопровода общей протяженностью 1,5 метра. К настоящему моменту система запущена, производится постепенный запуск теплоносителя», - сообщили в Комитете городского хозяйства.