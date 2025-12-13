Происшествия 13.12.2025 в 11:40

В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии

Она случилась на сетях ТГК-14
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ устранили последствия коммунальной аварии
Фото: архив «Номер один»
Коммунальная авария случилась сегодня ночью на сетях ТГК-14. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, в районе домов №17 на улице Буйко и №21 на улице Комсомольская был обнаружен выход воды и парение. Как выяснили специалисты, это случилось из-за повреждения тепломагистрали.

Для устранения аварии от тепла пришлось отключить два дома (№20А на Буйко и №16 на улице Гвардейская), а также детский сад №29 «Искорка», школу №21 и санаторно-лесную школу №28.

«Ночью специалисты производили замену поврежденного участка трубопровода общей протяженностью 1,5 метра. К настоящему моменту система запущена, производится постепенный запуск теплоносителя», - сообщили в Комитете городского хозяйства. 
Теги
авария

